أعلن المخرج تامر حمزة، عن تدهور الحالة الصحية للفنان جمال يوسف، بعد مرضه قبل عدة أشهر.وكتب «حمزة» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اللي في الصورة دا ممثل زميل اسمه جمال يوسف، وزي ما أنتو شايفين ضحكته جميلة وطيبة ونقية، عشرة 52 سنة، ماشوفتش منه غير كل خير وطيبة، جمال اتمكن منه المرض، ومفيش حاجة بعيدة عن ربنا إنه يعدي منها بخير ويقوم بالسلامة، أرجوكم ادعو له، جمال محتاج دعوتنا».وشارك «جمال» في عدة أعمال منها «البحار مندي، وفارس بلا جواد، الليل وآخره، عباس الأبيض، مبروك جالك قلق، حدائق الشيطان، والقاصرات».