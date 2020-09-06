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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سنام الإيطالية تتوقع قرارًا بشأن إدارة منشأة للغاز الطبيعي المسال بالكويت

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:30 ص
سنام الإيطالية
سنام الإيطالية
وكالات
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قال ماركو ألفيرا الرئيس التنفيذي لشركة "سنام" الإيطالية لشبكات الغاز، إنه من المتوقع أن تختار مؤسسة البترول الكويتية خلال أسابيع الفائز بمناقصة لإدارة منشأة لاستيراد الغاز الطبيعي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" طرحت ذراع التكرير والتوزيع لمؤسسة البترول الكويتية مناقصة لترسية عقد مدته 5 سنوات لتشغيل وصيانة مصنع لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في مجمع الزور للبتروكيماويات الواقع على بعد حوالي 90 كيلومترا جنوبي مدينة الكويت.

وتقدمت بأحد العروض شبكة الغاز اليونانية "دي إي إس إف إيه" المملوكة بنسبة 66 بالمئة لـ"كونسورتيوم" بقيادة "سنام".

وقال ألفيرا للصحفيين على هامش منتدى الأعمال "أمبروزيتي": "إنه مصنع كبير جدًا، ربما يكون ثالث أكبر مصنع في العالم.. توجد عملية تنافسية وتشارك وحدتنا (دي إي إس إف إيه) فيها.. نحن ندعمها بكل السبل الممكنة ونعمل كذلك مع أصدقائنا الإسبان في إيناغاس".

و"إيناجاس" جزء من "الكونسورتيوم" الذي تقوده "سنام" والذي اشترى حصة أغلبية في "دي إي إس إف إيه" من الحكومة اليونانية في عام 2018.

وأضاف ألفيرا "نتوقع أن نعرف النتيجة النهائية قريبا".

وصرح مصدر مطلع بأن قيمة العقد لمدة خمس سنوات تبلغ حوالي 90 مليون يورو (106.54 مليون دولار).

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