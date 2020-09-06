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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس مالى المخلوع يغادر بلاده متوجهًا إلى أبوظبى

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:31 ص
إبراهيم بوبكر كيتا
إبراهيم بوبكر كيتا
وكالات
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قال مستشار رئيس مالي المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا، إن الأخير غادر البلاد يوم السبت للخضوع للعلاج في أبوظبي.

وقال مامادو كمارا: "لقد غادر هذا المساء متوجها إلى أبوظبي.. إنها زيارة طبية تستغرق ما بين 10 و15 يوما".

وأعلنت الإمارات، في وقت سابق اليوم، أنها ستقدم العلاج الطبي لرئيس مالي السابق، إبراهيم بوبكر كيتا، الذي تمت مؤخرا الإطاحة بسلطته نتيجة انقلاب عسكري في بلاده.

وقال مدير الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية الإماراتية محمد الشامسي، إن اتخاذ هذا القرار "يأتي استجابة لطلب المجلس العسكري الحاكم في مالي وبالتشاور مع رئيس النيجر محمدو يوسفو، الذي يترأس حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي.

ونقل كيتا قبل 3 أيام من منزله إلى عيادة خاصة بعاصمة مالي باماكو، بعد تدهور حالته الصحية حسب مقربين منه، حيث يعاني الرئيس المخلوع البالغ 75 عاما من عمره من ضعف في عضلة القلب، وسبق أن تعرض لعدة نوبات قلبية.

وشهدت مالي يوم 18 أغسطس انقلابا عسكريا يعتبر الرابع من نوعه منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1960 والثاني خلال 8 سنوات، وأسفر عن الإطاحة بحكم كيتا، الذي أعلن في خطاب خاص استقالته من منصبه بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين، حيث قال: "لا أريد أن تراق الدماء ببقائي في السلطة".

وتولى "مجلس إنقاذ مالي" العسكري زمام السلطة في البلاد عقب اعتقال، ووعد بالإشراف على مرحلة انتقالية تفضي لإجراء انتخابات.

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