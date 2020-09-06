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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:02 ص
طقس حار
طقس حار
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم الأحد نهارا - شبورة مائية صباحا طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة تنشط أحيانا - شبورة مائية صباحا طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة - طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما حالة الطقس ليلا - معتدل على القاهرة والوجة البحري - لطيف على السواحل الشمالية - لطيف على شمال الصعيد - معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وهناك أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا 30% تقريبا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر - أمطار خفيفة إلى متوسطة 20% على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد - شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 25
الإسكندرية 30 25
وادى النطرون 35 24
طنطا 35 25
شبين الكوم 36 25
دمنهور 34 24
بلطيم 31 24
مطروح 30 25
السلوم 31 23
سيوة 36 23
بورسعيد 31 25
دمياط 31 25
الزقازيق 38 24
المنصورة 36 24
الإسماعيلية 38 23
السويس 37 25
العريش 34 23
رفح 33 22
رأس سدر 36 26
نخل 39 22
نويبع 40 30
طابا 38 25
كاترين 35 20
الطور 38 28
شرم الشيخ 41 31
الغردقة 40 30
مرسى علم 38 28
الفيوم 39 25
بنى سويف 39 25
المنيا 40 25
أسيوط 41 26
سوهاج 42 27
قنا 43 27
الأقصر 45 29
أسوان 45 29
أدفو 45 28
أبوسمبل 42 27
الوادى الجديد 46 27
شلاتين 40 26
أبو رماد 39 26
حلايب 36 27
رأس حدربة 35 28

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