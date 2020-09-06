منتخب موريتانيا يواجه نظيره السنغالى وديا 13 أكتوبر

يواجه المنتخب الموريتاني لكرة القدم الشهر القادم نظيره السنغالي وديا ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الأفريقية.وقال مصدر في اتحاد الكرة الموريتاني إن اللقاء سيجري في السنغال يوم الثالث عشر من أكتوبر المقبل ضمن تحضيرات المنتخب الموريتاني لنظيره البوروندي وتحضيرات السنغال لمنتخب غينيا بيساو في المجموعة.ويتصدر المنتخب الموريتاني المجموعة الخامسة أمام منتخب المغرب ومنتخب جمهورية أفريقيا الوسطى والمنتخب البوروندي.