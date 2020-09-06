فوز وتكريم 3 معلمين فى أسوان بمسابقة «مدرس مصر 2020»

تقدم الدكتور السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، وعبدالكريم لطفى وكيل المديرية، بالتهانى لكل من حسين محمد مرسى، معلم الرياضيات بمدرسة نجيب محفوظ لغات فرنسى، لفوزه بالمركز الأول على مستوى المحافظة بمسابقة مدرس مصر 2020، وسحر الشاذلى سيف الدين حسن معلمة التاريخ بمدرسة المهندس محمد مكاوى يعقوب، لفوزها بالمركز الثانى، ومصطفى حسين رضى إبراهيم، معلم اللغة العربية بمدرسة محمود القهمورى للغات، لفوزه بالمركز الثالث.وقدما التهنئة كذلك لكل من سلوى عبدالمعطى على سليمان، مدير مدرسة أسوان الجديدة المميزة للغات، ونجاح إبراهيم فهمى مدنى، مدير مجمع إدفو الرسمى للغات، لفوزهما فى مسابقة مدارس مصر 2020، بالإضافة إلى تهنئة عبير أبوالنجا مدير إدارة التجريبيات على هذا التميز.الجدير بالذكر أن مسابقتى مدرس مصر 2020 ومدارس مصر 2020، تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسة التعليم أولًا، لاختيار أفضل المعلمين والمديرين على مستوى المدارس الرسمية والمتميزة للغات بكل مديرية تعليمية لتكريمهم على مستوى الجمهورية، وذلك خلال احتفالية كبرى نظمتها الوزارة ظهر اليوم لتكريم الفائزين بشهادات تقدير وجوائز مالية.كما أعربا عن سعادتها البالغة لفوز معلمي ومديري أسوان فى هذه المسابقة، وتمنيا مزيدًا من التقدم والتميز لجميع أبناء أسوان المشاركين فى مختلف الأنشطة والمسابقات.