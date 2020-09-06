المصالحة الروسى: تحرير الشام قصفت تجمعات سكنية فى حلب واللاذقية

قال مدير مركز "حميميم" الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء ألكسندر جرينكيفيتش، إن جماعة "تحرير الشام" المعروفة سابقا بـ"جبهة النصرة" قصفت تجمعات سكانية في محافظتي حلب واللاذقية.وأضاف المركز، في بيان: "لقد سجلنا هجومين على قرية أورم الصغرى في محافظة حلب وبلدة كنسبا بريف اللاذقية، من مواقع يتمركز فيها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي".ولفت إلى أن قوات روسية أجرت دوريات في منطقة منبج بحلب، وكذا دوريات أخرى بالرقة والحسكة ودير الزور.