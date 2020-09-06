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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المصالحة الروسى: تحرير الشام قصفت تجمعات سكنية فى حلب واللاذقية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:20 ص
قصفت تجمعات سكنية
قصفت تجمعات سكنية فى حلب
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قال مدير مركز "حميميم" الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء ألكسندر جرينكيفيتش، إن جماعة "تحرير الشام" المعروفة سابقا بـ"جبهة النصرة" قصفت تجمعات سكانية في محافظتي حلب واللاذقية.

وأضاف المركز، في بيان: "لقد سجلنا هجومين على قرية أورم الصغرى في محافظة حلب وبلدة كنسبا بريف اللاذقية، من مواقع يتمركز فيها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي".

ولفت إلى أن قوات روسية أجرت دوريات في منطقة منبج بحلب، وكذا دوريات أخرى بالرقة والحسكة ودير الزور.

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