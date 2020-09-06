اليابان تستعد لـ«عاصفة عنيفة» مع وصول الإعصار «هايشن»

يتجه الإعصار "هايشن" شديد القوة إلى جنوب غرب اليابان، حيث أمرت السلطات بإجلاء آلاف السكان وألغت نحو 600 رحلة جوية محذرة من رياح عاتية مصحوبة بأمطار غزيرة وأمواج عالية.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" يتوقع أن يصل "هايشن"، مساء السبت، مع رياح سرعتها 290 كلم في الساعة ما يجعل منه عاصفة "عنيفة".وبعد الظهر كان الإعصار يقترب من أوكيناوا جنوب اليابان ويفترض أن يتجه نحو كيوشو غرب البلاد مساء الأحد أو صباح الإثنين، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية المحلية.وأرغم الإعصار "هايشن" السلطات اليابانية على تعليق عمليات البحث عن عشرات البحارة المفقودين إثر غرق سفينة كانت تنقل مواشي جراء عاصفة أخرى بعد انتشال اثنين من أفراد الطاقم.ويتوقع أن يكون "هايشن" أقوى من الإعصار "مايساك" الذي أدى إلى غرق السفينة.وأفاد التليفزيون العام الياباني بأن شركات الطيران ألغت نحو 100 رحلة جوية السبت و484 أخرى كانت تخطط لتنفيذها الأحد وتربط بين جنوب وجنوب غرب اليابان بأجزاء أخرى في البلاد.وأعلنت شركة "تويوتا" لصناعة السيارات تعليق نشاطاتها حتى الإثنين على الأقل في 3 مصانع في جزيرة كيوشو، فيما تدرس شركتا "كانون" و"ميتسوبيشي إلكتريك" اتخاذ خطوات مماثلة.وأفاد المسئول في مصلحة الأرصاد الجوية، يوشيهيسا نكاموتو، خلال مؤتمر صحفي، بوجود "خطر هبوب رياح عنيفة وأمطار غزيرة وأمواج عالية وعواصف عنيفة"، ودعا إلى القيام بعمليات إجلاء و"توخي أقصى درجات الحذر".من جهته قال المسئول الحكومي، يوهاي تاكامورا، خلال المؤتمر: "ستقع كارثة، إنه أمر مؤكد".ودعى 4600 شخص في تاروميزو في جزيرة كيوشو إلى مغادرة منازلهم بسرعة، فيما طلبت السلطات من السكان في مناطق أخرى من الجزيرة الاستعداد للمغادرة، وفي جزيرة ميناميدايتوجيما شرق أوكيناوا دعي 1300 شخص إلى إخلاء منازلهم.