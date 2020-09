«سيدات سلة الأهلى» يفوز على هليوبوليس بنصف نهائى دورى السوبر

تمكن الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادى الأهلي من تحقيق فوز مثير على نظيره فريق هليوبوليس بنتيجة 96- 93، في مستهل منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة دوري السوبر، الذي يقام بنظام «best of 3».وأقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، وشهدت حماسًا كبيرًا من الفريقين، ونجح «سيدات سلة الأهلي» في تحويل تأخره بأول ثلاث فترات من المباراة إلى فوز مثير، بعدما انتفض الفريق في الفترة الرابعة، وتمكن من فرض التعادل على نتيجة اللقاء مع نهاية الفترة الرابعة، لتمتد المباراة إلى شوط إضافي، وينجح في تحقيق الفوز بنتيجة 96-93.ويحتاج «سيدات السلة» إلى الفوز في المباراة القادمة أمام هليوبوليس للصعود إلى نهائي دوري السوبر ومواجهة الفائز من سبورتنج والشمس، وكان سبورتنج فاز فى مباراته الأولى اليوم على الشمس بنتيجة 82-76.ومن المقرر أن يواجه سبورتنج نظيره الشمس، الإثنين المقبل، فى الساعة الرابعة عصرًا، فيما ستقام مباراة الأهلى ونظيره هليوبوليس فى نفس اليوم فى تمام الساعة السادسة مساءً، وذلك فى ثانى لقاءات best of 3.ويواجه سبورتنج نظيره الشمس، والأهلى مع هليوبوليس فى نفس المواعيد "الرابعة عصرًا والسادسة مساءً" على الترتيب يوم الأربعاء المقبل، وذلك فى حال عدم إنهاء الأمور من المباراة الثانية.