موريتانيا تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا
الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:49 ص
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنه جرى تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 آلاف و134 إصابة.
وأفاد بيان للوزارة، بثته الإذاعة الموريتانية، بأنه جرى تسجيل 35 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6 آلاف و658 شخصًا، بينما وصل عدد الوفيات 160 وفاة، في حين تتابع 316 حالة علاجهم بالمستشفيات.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأفاد بيان للوزارة، بثته الإذاعة الموريتانية، بأنه جرى تسجيل 35 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6 آلاف و658 شخصًا، بينما وصل عدد الوفيات 160 وفاة، في حين تتابع 316 حالة علاجهم بالمستشفيات.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.