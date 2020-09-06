موريتانيا تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنه جرى تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 آلاف و134 إصابة.وأفاد بيان للوزارة، بثته الإذاعة الموريتانية، بأنه جرى تسجيل 35 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6 آلاف و658 شخصًا، بينما وصل عدد الوفيات 160 وفاة، في حين تتابع 316 حالة علاجهم بالمستشفيات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.