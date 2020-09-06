السودان: 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٢١٨ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٩ حالات وفاة، فيما تم شفاء ١١٣ حالة.وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان عن التقرير الوبائي للفترة بين يومي ٢٨ أغسطس الماضي وحتى ٤ سبتمبر الجاري - أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١٨١ إصابة في الخرطوم، وباقي الإصابات في ٧ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٥٢٨٠ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٣ ألفا و٤٠٧ حالات، بينها ٨٣٢ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٦٧٢٥ شخصا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.