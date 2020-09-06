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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 4 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
بنى سويف - محمد حفيظ
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أصيب 4 أفراد من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى نفق بياض بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي أعلى نفق بياض بالطريق الصحراوي الشرقي، ووجود 4 مصابين.

ودفع فرع إسعاف بني سويف بسيارتين إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين، وهم محمد عطا كريم، 36 سنة، نقاش، مصابًا بجرح متهتك بالذراع الأيسر، وزوجته توابة محمد عبد الغفار، 30 سنة، ربة منزل، مصابة بجروح وكدمات بالجسم، ونجليهما مالك، 6 سنوات، مصابًا بجروح وكدمات وحنين 4 سنوات مصابة بجروح وكدمات، جميعهم مقيمون مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة.

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