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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع طفل دهسته سيارة شركة بترول ببنى سويف

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:17 ص
مصرع طفل
مصرع طفل
بنى سويف - محمد حفيظ
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لقي طفل مصرعه، بعد أن دهسته سيارة تابعة لإحدى شركات البترول، بمدخل مدينة إهناسيا غرب بني سويف،

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، بورود بلاغًا بوفاة طفل دهسته سيارة تابعة لإحدى شركات البترول، مدخل مدينة إهناسيا.

وانتقل الرائد أحمد بهجت، رئيس مباحث إهناسيا، لموقع البلاغ، وتبين أن الطفل المتوفى يدعى "مروان.م.ح" 7 سنوات، وتم ضبط "ناصر ع.ع" سائق السيارة، ورفع آثار الحادث، وإعادة تسيير الحركة المرورية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لاستصدار تصريح الدفن، بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.

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