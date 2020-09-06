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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع سائق «توك توك» فى مشاجرة مع مقرئ بالقليوبية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:14 ص
جثة
جثة
كتب صلاح حسنى
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لقي سائق توك توك مصرعه في مشاجرة بينه وبين مقرئ، إثر قيام المجني عليه بتشغيل كاسيت بصوت مرتفع بأغاني المهرجانات أمام منزل المتهم.

تلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية بنشوب مشاجرة وسقوط متوفي، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أن المشاجرة بين طرف أول «ب. ح. م» 19 سنة سائق توك توك، ومقيم حوض الخمسين، توفى إثر إصابته بجرح طعني نافذ بناحية القلب، وطرف ثان «أ. م. ع» 27 سنة، مقرئ، ومقيم حوض الخمسين، وذلك بسبب قيام المتوفى بتشغيل كاسيت مركبة التوك توك قيادته بصوت مرتفع أثناء تواجده أمام منزل المتهم، وحال مطالبته له بتهدئة الصوت حدث بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بإحضار مقص حديد وتعدى على المتوفى محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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