تخصيص 255 مليون جنيه لتجهيز جامعة العلمين

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن انتهاء الحكومة من تنفيذ 15 مشروعًا لتطوير خدمات التعليم الجامعى بمحافظة مطروح بتكلفة 516.1 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المخصصات وزعت بين 255 مليون جنيه لتجهيز جامعة العلمين، و110 ملايين جنيه لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمبنى جامعة مطروح، و80 مليون جنيه إنشاء المبانى التعليمية بالجامعة، و51 مليون جنيه تجهيز المبنى الإدارى و12 مليون جنيه لإنشاء مدينتين جامعيتين ودار ضيافة بجامعة مطروح.يشار إلى أن إجمالى الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بلغت 9.9 مليار جنيه، تمثل 5.1% من الاستثمارات العامة الموزعة على محافظات الجمهورية، حيث استحوذ قطاع الكهرباء على النصيب الأكبر منها بنسبة 50.4%، يليه قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 19.7%، والنقل 13%، التنمية المحلية 8%، والتعليم العالى 5%.