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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تخصيص 255 مليون جنيه لتجهيز جامعة العلمين

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:46 ص
جامعة العلمين
جامعة العلمين
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن انتهاء الحكومة من تنفيذ 15 مشروعًا لتطوير خدمات التعليم الجامعى بمحافظة مطروح بتكلفة 516.1 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى.

وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المخصصات وزعت بين 255 مليون جنيه لتجهيز جامعة العلمين، و110 ملايين جنيه لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمبنى جامعة مطروح، و80 مليون جنيه إنشاء المبانى التعليمية بالجامعة، و51 مليون جنيه تجهيز المبنى الإدارى و12 مليون جنيه لإنشاء مدينتين جامعيتين ودار ضيافة بجامعة مطروح.

يشار إلى أن إجمالى الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بلغت 9.9 مليار جنيه، تمثل 5.1% من الاستثمارات العامة الموزعة على محافظات الجمهورية، حيث استحوذ قطاع الكهرباء على النصيب الأكبر منها بنسبة 50.4%، يليه قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 19.7%، والنقل 13%، التنمية المحلية 8%، والتعليم العالى 5%.

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