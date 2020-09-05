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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يكرم فريقي شبرانبات ونواج لكرة القدم (صور)

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:23 م
محافظ الغربية يكرم
محافظ الغربية يكرم فريقي شبرانبات
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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كرّم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، 39 لاعبًا وإداريًا من فريق شبرانبات وعدد 10 من فريق نواج لكرة القدم، ومنحهم مبالغ مالية وشهادات تقدير ودرع المحافظة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الرياضية التي نظمتها محافظة الغربية لتكريم فريق مركز شباب شبرانبات لكرة القدم الفائز ببطولة دوري مراكز الشباب 2020 في نسختها السابعة على مستوى الجمهورية، وكذلك تكريم فريق مركز شباب نواج الحاصل على المركز الثاني في نهائي الدورة المجمّعة لكرة القدم الخماسية التي أقيمت تحت شعار لأني رجل بهدف تثقيف الشباب بأهمية دور المرأة داخل المجتمع وحمايتها من العنف.

في كلمته أثنى محافظ الغربية على أداء الفريقين المتميز أثناء المباراة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، كما أثنى على الدور التي تقوم به الدولة في تبني الموهوبين رياضيًا وما تقدمه من دعم لتشجيعهم للوصول إلى المستويات والمراكز المتقدمة.

وطالب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعضاء الفريقين ببذل المزيد من الجهد والحفاظ على لياقتهم البدنية والعمل على رفع مستواهم المهاري للوصول إلى المراكز المتقدمة ورفع اسم محافظة الغربية في المحافل الرياضية.

حضر التكريم أحمد علي الوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية، ووكلاء المديرية للشباب والرياضة ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.

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