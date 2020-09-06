تكريم «جواهرجى النجوم» خالد جلال فى يوم المسرح المصرى (فيديو)

كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ورئيس مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، في دورته الـ27، المخرج المسرحي الكبير خالد جلال الملقب بـ"جواهراجي النجوم".وجاء التكريم نتاج مشواره الكبير في المسرح، حيث قدم عددًا كبيرًا من العروض الهامة والمؤثرة في تاريخ المسرح المصري، كما خرج من تحت يديه نجوم كثيرون يتصدرون الساحة الفنية حاليًا.وفي تصريح لـ"الدستور"، عبر خالد جلال عن سعادته الشديدة بالتكريم اليوم من مهرجان المسرح التجريبي، والذي أكد أنه شارك في دورات من قبل سواء كمخرج لعروض الافتتاح أو ضمن مسابقاته بعروض من صناعته.كما أبدى سعادته لأن تكريمه يأتي أيضا ضمن احتفالية يوم المسرح المصري الذي أعادته وزيرة الثقافة مرة أخرى بعد توقف سنوات طويلة، وكان ضمن المكرمين معه عدد كبير من الأساتذة المسرحيين أبرزهم حسين العزبي وفهمي الخولي وحسين حمودة.