نشرة الحوادث| محامي «فتاة الفيرمونت» يتحدث و15 يومًا لمدير أعمال هيفاء وهبى وسجل صلاح دياب الأسود

نشرة أخبار الحوادث اليوم السبت 4-9-2020

- «الداخلية» تواصل جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات بالبناء



- غلق طريق رأس غارب في اتجاه الغردقة بسبب السيول



- تأجيل نظر قرار التحفظ على أموال حسن نافعة لـ10 سبتمبر



- محامي «فتاة الفيرمونت»: الضحية ماتت 3 مرات وما حدث كان اغتصابًا

- تجديد حبس مدير أعمال هيفاء وهبى 15 يومًا



- تحقيقات موسعة فى وفاة طفل بعد سقوطه بحمام السباحة بنادى الزمالك



- «السجل الأسود» لصلاح دياب فى الاستيلاء على المال العام



تجري الجهات المختصة، تحقيقاتها مع رجل الأعمال صلاح دياب، بسبب مخالفات بناء بعد القبض عليه وحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لتهربه من دفع 11 مليارًا و135 مليون جنيه مستحقات للدولة، ووجهت له تهم الاستيلاء على أراض ملك الدولة وبناء مصانع عليها بدون ترخيص، فضلًا عن اتهامه فى عدة قضايا، خاصة بالضرائب وعدم سداد مستحقات الدولة.



- «الشهر العقارى» لن يسجل العقارات إلا مع تقديم ما يثبت عدم وجود مخالفات

تسلمت مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها منشورًا فنيًا حمل رقم 24 بشأن تسجيل العقارات.

ونص القرار على أنه يتعين على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها الامتناع عن السير في إجراءات طلبات تسجيل العقارات إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو من يفوضه تفيد بعدم وجود أي مخالفات بالعقار.



- نصاب «واتس آب» وعصابة متعددة الجنسيات.. «الداخلية» تواجه جرائم النصب الإلكترونى اتخذت وزارة الداخلية إجراءات عالية المستوى لتتناسب مع تطور الجريدة الإلكترونية، خاصة في مجال النصب والاستيلاء على الأموال، حيث حققت جهودًا ملموسة وردع لتلك العناصر الإجرامية التي تتسلح بالتكنولوجيا لارتكاب الجريمة.



- حبس «طبيب طنطا» المتهم بالتحرش بمريضاته 4 أيام

قررت نيابة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، حبس الطبيب النفسي الذى اتهمته عدد من السيدات بالتحرش بهن أثناء العلاج داخل عيادته، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



- تأجيل دعوى تطالب محمد رمضان بتعويض 25 مليون جنيه

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل نظر الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبواليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبواليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة- لجلسة 3 أكتوبر.



- التأديبية العليا تعاقب رئيس حى الموسكى «المرتشى»

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 263 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة رئيس حي الموسكي السابق في قضية الرشوة بغرامة تعادل عشرة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وبراءة مدير الإعلانات استنادًا لما جاء بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ضد المتهم الأول وتحقيقات النيابة العامة بشأن المحال الثاني.

