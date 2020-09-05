نشرة الحوادث| محامي «فتاة الفيرمونت» يتحدث و15 يومًا لمدير أعمال هيفاء وهبى وسجل صلاح دياب الأسود
السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:40 م
محمد السيدطباعة
يقدم «الدستور» لمتابعيه نشرة موجزة عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الـ24 ساعة الماضية؛ حيث شهد الشارع المصري، الخميس، العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام ومنها تعليق محامى «فتاة الفيرمونت» الذى ذكر أن الضحية ماتت 3 مرات وما حدث كان اغتصابًا كما تناولنا «السجل الأسود» لصلاح دياب فى الاستيلاء على المال العام وخلال السطور القادمة نستعرض أهم أخبار الحوادث.
- «الداخلية» تواصل جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات بالبناء
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتوجيه حملات لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة.
- غلق طريق رأس غارب في اتجاه الغردقة بسبب السيول
أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق طريق رأس غارب اتجاه الغردقة لوجود سيول.
وأهابت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
- تأجيل نظر قرار التحفظ على أموال حسن نافعة لـ10 سبتمبر
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل نظر أمر منع التصرف في أموال حسن نافعة إلى جلسة 10 سبتمبر.
- تجديد حبس مدير أعمال هيفاء وهبى 15 يومًا
جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس محمد وزيرى، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى اتهامه بالنصب.
- تحقيقات موسعة فى وفاة طفل بعد سقوطه بحمام السباحة بنادى الزمالك
تباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة سقوط طفل داخل حمام السباحة الخاص بنادي الزمالك.
- «السجل الأسود» لصلاح دياب فى الاستيلاء على المال العام
تجري الجهات المختصة، تحقيقاتها مع رجل الأعمال صلاح دياب، بسبب مخالفات بناء بعد القبض عليه وحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لتهربه من دفع 11 مليارًا و135 مليون جنيه مستحقات للدولة، ووجهت له تهم الاستيلاء على أراض ملك الدولة وبناء مصانع عليها بدون ترخيص، فضلًا عن اتهامه فى عدة قضايا، خاصة بالضرائب وعدم سداد مستحقات الدولة.
- «الشهر العقارى» لن يسجل العقارات إلا مع تقديم ما يثبت عدم وجود مخالفات
تسلمت مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها منشورًا فنيًا حمل رقم 24 بشأن تسجيل العقارات.
ونص القرار على أنه يتعين على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها الامتناع عن السير في إجراءات طلبات تسجيل العقارات إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو من يفوضه تفيد بعدم وجود أي مخالفات بالعقار.
- حبس «طبيب طنطا» المتهم بالتحرش بمريضاته 4 أيام
قررت نيابة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، حبس الطبيب النفسي الذى اتهمته عدد من السيدات بالتحرش بهن أثناء العلاج داخل عيادته، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
- تأجيل دعوى تطالب محمد رمضان بتعويض 25 مليون جنيه
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل نظر الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبواليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبواليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة- لجلسة 3 أكتوبر.
- التأديبية العليا تعاقب رئيس حى الموسكى «المرتشى»
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 263 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة رئيس حي الموسكي السابق في قضية الرشوة بغرامة تعادل عشرة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وبراءة مدير الإعلانات استنادًا لما جاء بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ضد المتهم الأول وتحقيقات النيابة العامة بشأن المحال الثاني.
نشرة أخبار الحوادث اليوم السبت 4-9-2020
- «الداخلية» تواصل جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات بالبناء
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتوجيه حملات لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة.
- غلق طريق رأس غارب في اتجاه الغردقة بسبب السيول
أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق طريق رأس غارب اتجاه الغردقة لوجود سيول.
وأهابت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
- تأجيل نظر قرار التحفظ على أموال حسن نافعة لـ10 سبتمبر
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل نظر أمر منع التصرف في أموال حسن نافعة إلى جلسة 10 سبتمبر.
- محامي «فتاة الفيرمونت»: الضحية ماتت 3 مرات وما حدث كان اغتصابًاتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ«جريمة الفيرمونت»، وتنتظر تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية بشأن تفريغ هواتف المتهمين وبيان ما تحويه، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها.
- تجديد حبس مدير أعمال هيفاء وهبى 15 يومًا
جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس محمد وزيرى، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى اتهامه بالنصب.
- تحقيقات موسعة فى وفاة طفل بعد سقوطه بحمام السباحة بنادى الزمالك
تباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة سقوط طفل داخل حمام السباحة الخاص بنادي الزمالك.
- «السجل الأسود» لصلاح دياب فى الاستيلاء على المال العام
تجري الجهات المختصة، تحقيقاتها مع رجل الأعمال صلاح دياب، بسبب مخالفات بناء بعد القبض عليه وحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لتهربه من دفع 11 مليارًا و135 مليون جنيه مستحقات للدولة، ووجهت له تهم الاستيلاء على أراض ملك الدولة وبناء مصانع عليها بدون ترخيص، فضلًا عن اتهامه فى عدة قضايا، خاصة بالضرائب وعدم سداد مستحقات الدولة.
- «الشهر العقارى» لن يسجل العقارات إلا مع تقديم ما يثبت عدم وجود مخالفات
تسلمت مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها منشورًا فنيًا حمل رقم 24 بشأن تسجيل العقارات.
ونص القرار على أنه يتعين على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها الامتناع عن السير في إجراءات طلبات تسجيل العقارات إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو من يفوضه تفيد بعدم وجود أي مخالفات بالعقار.
- نصاب «واتس آب» وعصابة متعددة الجنسيات.. «الداخلية» تواجه جرائم النصب الإلكترونىاتخذت وزارة الداخلية إجراءات عالية المستوى لتتناسب مع تطور الجريدة الإلكترونية، خاصة في مجال النصب والاستيلاء على الأموال، حيث حققت جهودًا ملموسة وردع لتلك العناصر الإجرامية التي تتسلح بالتكنولوجيا لارتكاب الجريمة.
- حبس «طبيب طنطا» المتهم بالتحرش بمريضاته 4 أيام
قررت نيابة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، حبس الطبيب النفسي الذى اتهمته عدد من السيدات بالتحرش بهن أثناء العلاج داخل عيادته، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
- تأجيل دعوى تطالب محمد رمضان بتعويض 25 مليون جنيه
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل نظر الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبواليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبواليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة- لجلسة 3 أكتوبر.
- التأديبية العليا تعاقب رئيس حى الموسكى «المرتشى»
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 263 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة رئيس حي الموسكي السابق في قضية الرشوة بغرامة تعادل عشرة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وبراءة مدير الإعلانات استنادًا لما جاء بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ضد المتهم الأول وتحقيقات النيابة العامة بشأن المحال الثاني.