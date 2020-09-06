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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:44 ص
الوقاية من كورونا
الوقاية من كورونا
دعاء جابر
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أصدرت وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أول دليل إرشادي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بشأن الوقاية والتعايش مع فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في بيئة العمل ورفع الوعي المجتمعي، وذلك انطلاقًا من دور الوزارة والمنظمة لتقديم كافة سبل الدعم اللازم لطرفي العملية الإنتاجية والشركاء الاجتماعيين "العمال وأصحاب الأعمال".

ويتناول الدليل عرض لأهم المعارف حول فيروس كورونا ومسؤوليات جهات العمل للحد من تفشي المرض بعد العودة للعمل، بالإضافة إلى الاعتبارات الرئيسية، وتدابير الحماية وبعض المفاهيم المغلوطة، والأسئلة الأكثر شيوعًا، كما يضم الدليل قائمة استرشادية للتحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت، ومن المقرر أن تقوم الوزارة بنشر الدليل ورقيًا وإلكترونيًا لكافة الشركاء الاجتماعيين والمنشآت في كافة أنحاء الجمهورية.

وتنشر "الدستور" أهم ما تضمنه الدليل في الصور التالية:ـ
دليل إرشادى
دليل إرشادى
دليل إرشادى
دليل إرشادى
دليل إرشادى
دليل إرشادى
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
دليل إرشادى
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
دليل إرشادى
دليل إرشادى
دليل إرشادى
دليل إرشادى
دليل إرشادى
دليل إرشادى
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
دليل إرشادى
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل
أول دليل إرشادى من «القوى العاملة» للوقاية من كورونا فى بيئة العمل

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