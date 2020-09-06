سعر الريال السعودى اليوم الأحد 6-9-2020

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6-9-2020

تسيطر حالة من الاستقرار على سعر الريـال السعودي، اليوم الأحد 6-9-2020، مقابل الجنيه المصري في سوق تداول العملات المحلية وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك العاملة المصرية.ووصل سعر الريـال السعودي في البنك المركزي المصري إلى 4.20 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري حقق 4.13 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.وجاء سعر الريـال السعودي اليوم في بنك مصر 4.11 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع وسجل في بنك البركة 4.12 جنيه للشراء 4.27 للبيع.ووصل السعر في البنك المركزي المصري 4.20 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري حقق 4.13 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.وفي البنك المصري الخليجي سجل سعر الريـال اليوم 4.15 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، ووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.11 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.وبلغت العملة السعودية في بنك عودة 4.13 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وجاء في مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر 4.14 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع، وسجل في بنك التعمير والإسكان 4.12 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.وحقق التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي 2018- 2019.ويسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الريال السعودي اليوم نحو 3.750 ريال سعودى بما يعادل 0.266 من الدولار الأمريكي.جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تأتي بتصنيف مدعوم بسياسة نقدية فعالة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي، وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي، بربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.