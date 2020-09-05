الخلافات تبعد الأمير هاري عن «لويس» أصغر أبناء أخيه وليام

يمضي الأمير هاري دوق ساسيكس سابقًا، القليل من الوقت مع ابن أخيه الأصغر لويس، بسبب التوتر المتزايد مع شقيقه الأمير وليام.وحسبما أفادت صحيفة «ذا ميرور» اعتاد هاري أن يعيش على بعد بضعة أبواب من عائلة كامبريدج في قصر كينسينجتون، لذلك كان عمًا عمليًا للأمير جورج وشارلوت.ومع ذلك، بحلول الوقت الذي ولد فيه لويس في عام 2018 أصبحت علاقة الأخوين متوترة وقضيا وقتًا أقل معًا.وفي كتاب Finding Freedom يدعي الصحفيان الملكيان أوميد سكوبي وكارولين دوراند أنهما بدآ ينأى بأنفسهما عن بعضهما البعض بعد أن أعرب ويليام عن مخاوفه من السرعة التي كانت تتحرك بها علاقة هاري مع ميجان ماركل، الأمر الذي لم يتم استقباله جيدًا.وأكد الثنائي: «لقد تحول الأخوة من تخصيص الوقت لبعضهم البعض إلى قضاء أي وقت بالكاد معًا».وتابع: «لطالما أحب هاري التجول عبر أراضي القصر لرؤية شارلوت وجورج، حيث يجلب لهما الهدايا التي تشمل سيارة دفع رباعي إلكترونية لابن أخيه ودراجة ثلاثية العجلات لشارلوت، لكن تلك الزيارات جاءت إلى حد كبير بحلول صيف عام 2017».وأضاف الثنائي: «في الواقع، قضى هاري وقتًا أقل مع الأمير لويس مقارنة بالآخرين؛ بسبب التوتر المتزايد بينه وبين شقيقه بعد ولادة الطفل».