سيدة عشرينية تضع 4 توائم فى قنا (صور)

صرح الدكتور محمد يوسف أحمد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بقنا، بأن سيدة عشرينية وضعت 4 توائم بعد عملية ولادة قيصرية ناجحة بمستشفى قنا الجامعي، مشيرًا إلى أن تلك العملية تأتي في ضوء تشغيل أقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيات قنا الجامعية على مدار الأسبوع خلال الـ4 أشهر الماضية.من جانبه، أكد الدكتور حسن إبراهيم، مدير مستشفى وسط المدينة الجامعي، أن قسم النساء والتوليد أجرى عملية ولادة قيصرية ناجحة لسيدة تبلغ من العمر 25 عامًا، حيث وضعت السيدة 4 توائم في صحة جيدة.وأضاف الدكتور عبد الناصر عبد الجابر، أستاذ ورئيس قسم النساء والتوليد بطب قنا والمستشفى الجامعي، أنه فور استقبال القسم سيدة عشرينية تم توقيع الكشف الطبي عليها، حيث تبين أنها حامل بأربعة توائم في منتصف الشهر الثامن، ولكنها كانت تعاني من آلام ولادة مبكرة، لذلك تم إجراء جراحة قيصرية عاجلة لها بمشاركة الدكتور مصطفى خضري، والدكتور أحمد جمال، والطبيبة شيماء أحمد بقسم النساء والتوليد، والطبيبة غادة عادل بقسم التخدير، تحت إشراف الدكتور جاد سيد جاد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة لها، حيث وضعت 4 توائم في صحة جيدة، وتتماثل الأم الآن للشفاء بالقسم الداخلي.وأضاف أشار «عبد البصير»، إلى أنه فور انتهاء العملية القيصرية بنجاح تم تكليف الطبيب إسلام التقي بوحدة الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة بمتابعة حالة التوائم الأربع، والذين كانوا جميعًا بحالة جيدة، وخرجوا من الحضانات عدا طفل واحد ما يزال تحت الملاحظة الطبية بالوحدة.