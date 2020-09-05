أحمد قطب: الدولة في عهد الرئيس السيسي أصبحت أكثر تحضرًا

أكد المهندس أحمد قطب،عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبحت أكثر تحضرا وتقدما، وذلك بسبب المشروعات التنموية القومية الكبيرة التي تم إنجازها على أرض الواقع.وقال قطب في بيان له اليوم، إن توجيهات الرئيس السيسي إلى الحكومة بالإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروعات الطرق والمحاور الجاري تنفيذها في منطقة شرق القاهرة، والانتهاء منها قبل نهاية العام، هذا بجانب اهتمامه بالصعيد لدعم عجلة الاستثمار هناك بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية، يؤكد للجميع بأننا أمام رئيس لا يهمه في المقام الأول سوى مصلحة الدولة المصرية والمواطن.ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إقامة كل هذه المشروعات في مختلف محافظات مصر يعمل على تحسين جودة الحياة ويخلق فرص عمل جديدة للشباب في مواجهة أزمة البطالة، وتعمل على رفع مستوى المعيشة.على جانب آخر؛ أشاد المهندس أحمد قطب، باللفتة الإنسانية للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستجابته لتقديم العلاج لسيدة مُسنة تعانى من بعض الأمراض خلال تفقده المشروعات المنفذة بشرق القاهرة، والتى تم نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج المطلوب.وكان الرئيس وجه بعلاج سيدة مسنة استوقفته أثناء تفقده لعدد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة شرق القاهرة أمس الجمعة.