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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

سيامة 17 راهبة جديدة لديرين غرب الأقصر

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:18 م
17 راهبة جديدة لديرين
17 راهبة جديدة لديرين غرب الأقصر
هدى الأمير
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أقيمت اليوم بدير الشهيد العظيم تاوضروس المشرقى "المحارب" غرب محافظة الأقصر، صلوات طقس رهبنة سبعة عشر من طالبات الرهبنة، وذلك لديرى الأمير تاوضروس المشرقى ورئيس الملائكة ميخائيل بقرية قامولا غرب.

صلى صلوات طقس الرهبنة والقداس الذى تلاها الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، ومن ضمن الصلوات تغيير الشكل الرهبانى لثمانية من الراهبات لدير الأمير تاوضروس. 

وحضر الصلاة عدد من راهبات دير الأمير تاوضروس المشرقى، ودير رئيس الملائكة ميخائيل بقرية قامولا غرب الأقصر، دون حضور عدد من المواطنين، وذلك لاتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس "كورونا".

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