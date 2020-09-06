أيمن عزب: وفاة والدى لم تكن بسبب كورونا

كشف الفنان أيمن عزب، عن الأسباب الحقيقية وراء وفاة والده صباح اليوم السبت، مشيرًا إلى أن ما قيل حول أن سبب الوفاة هو إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» غير صحيح بالمرة.وقال «عزب»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «توضيح.. أصيب أبي بكورونا من شهرين و5 أيام، وتم شفاءه وقتها بعد أن تم علاجه، ودخل المستشفي بعد ذلك مرتين بسبب أمراض أخرى، والوفاة لم تكن بسبب كورونا، ولو كان الأمر كذلك لذكرته».يذكر أن الفنان أيمن عزب، قد أعلن صباح اليوم عن وفاة والده، بينما لم يكشف عن أسباب الوفاة إلا بعد قيام بعض المواقع بالنشر على أساس أن الوفاة نتيجة الإصابة بكورونا، وهو ما دفعه لأن ينفي ذلك.