رفع درجة الاستعداد القصوى بسبب سوء الأحوال الجوية بسفاجا

أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مساء اليوم السبت، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بكافة القطاعات بالمدينة، بسبب أحوال الطقس.وأكدت المغربي، في بيان لها، أن مدينة سفاجا وحتى قرية النصر بالكيلو 85 تشهد حالة استقرار في الأحوال الجوية، لافتةً إلى أنه نتيجة هطول أمطار غزيرة على طريق سفاجا _ سوهاج، تم تشكيل لجنة عاجلة لفحص الطرق وتوفير احتياجات قرية النصر بالكيلو 85، بالتنسيق مع إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، برفع درجة الاستعداد لفرق الطوارئ ومعدات وسيارات الشركة بكافة الميادين الرئيسيّة بمدينة سفاجا، تحسبا لهطول أمطار بسبب التغير المفاجئ في الأحوال الجوية.وأوضحت رئيس المدينة أن اللجنة المشكلة من إدارة الأزمات والدفاع الشعبي والمتابعة والمشتريات والحملة الميكانيكية والإنتاج والتعاون قامت بتمشيط الطريق من الكيلو ٥ وحتى الكيلو ٤٠ في الاتجاهين، ولا يوجد أي قطع أو تجمعات مياه.وأكدت المغربي، فتح طريق سفاجا قنا وكمين كيلو 5 أمام المركبات، في حين أن طريق سفاجا سوهاج ما زال مغلق لوجود كسر وتلفيات من الكيلو ٣٤ حتى الكيلو ٤٠، وتم التواصل مع هيئة الطرق لإصلاح الطريق وتسيير حركة المرور به.كما تفقدت "رئيس المدينة" اصطفاف المعدات وتوزيع مجموعات الأزمات على النقاط الحيوية بالمدينة والأكمنة، والتأكد من تأهب واستعداد كافة القطاعات بالإجراءات اللازمة لمواجهة أي تغيرات مفاجئة في الجو.