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مشاكل الشعر والأسنان.. أعراض نقص الكولاجين فى الجسم

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:32 ص
مشاكل الشعر والأسنان
مشاكل الشعر والأسنان
هويدا سعيد
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يعد الكولاجين من أهم البروتينات الموجودة في الجسم، ويعرف بقدرته على الحفاظ على نضارة البشرة، كما يوجد أيضًا في العظام والأربطة والأوتار، ومع التقدم في العمر يقل إنتاجه، ويوجد عدد من أعراض نقص الكولاجين في الجسم حسب موقع "daliy mail"

أعراض نقص الكولاجين في الجسم:

- ضغط الدم:
تقل نسبة الكولاجين في الجسم عند التقدم في العمر ما ينتج عنه عدم انتظام تدفق الدم في الجسم، ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يؤدي هذا النقص إلى انخفاض ضغط الدم ما يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض مثل: ألم الصدر والدوار والتعب الشديد والصداع الحاد.
- ألم المفاصل: النسيج الذي يبطن المفاصل يتكون من الكولاجين، ويمكن أن يسبب نقص الكولاجين آلام المفاصل.
-التجاعيد: الكولاجين مسؤول عن الحفاظ على صحة الجلد، لذلك يؤدي نقصانه إلى فقدان الجلد شكله الطبيعي وظهور الخطوط والتجاعيد.
-مشاكل الشعر: نقص الكولاجين في الجسم يؤدي إلى تساقط الشعر بغزارة وتدمير بنيته.
-مشاكل الأسنان: يساعد الكولاجين على تقوية اللثة، وعند نقصه تتراجع صحتها كما يحدث تسوس الأسنان والفقدان المبكر لها.
-ألم العضلات: يساعد الكولاجين على ربط المفاصل والأربطة بالهيكل العظمي، وعندما تنقص نسبته يضعف ترابط المفاصل والأربطة، مما يؤدي إلى حدوث ألم في العضلات.

اهمية الكولاجين تعزيز وظائف الدماغ:
يساعد على منع ظهور مرض الزهايمر، من خلال حماية الدماغ من نوع معين من البروتينات المسببة لهذا المرض.

تحسين الحالة الصحية للقلب:
يساعد الكولاجين على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم والحماية من أمراض القلب مثل الجلطة والأزمات القلبية.

تحسين وظائف المعدة:
يساعد الكولاجين على تحسين وظائف المعدة ومنع تهيج الأمعاء ومتلازمة تسرب الأمعاء المتسببين فى التهاب الجهاز الهضمي وبطانة المعدة وبعض المشكلات مثل الإسهال والإمساك وتجلط الدم.

تعزيز قوة الأظافر:
يساعد الكولاجين على تقوية الأظافر لمن يعانون من تقصفها وسهولة تكسرها.

نصائح غذائية للحفاظ على الكولاجين النظام الغذائي الذي يجب اتباعه للحفاظ على الكولاجين:
الثوم: يعزز الثوم إنتاج الكولاجين، لاحتوائه على نسبة عالية من الكبريت الذي يعّد أحد المعادن الرئيسية المسؤولة عن إنتاج الكولاجين ومنع فقدانه.
الخضروات الورقية:
تحتوي على مادة الكلوروفيل، الذي أظهرت بعض الدراسات أن استهلاكه يسهم في زيادة إنتاج الكولاجين في الجلد.
الكاجو: يحتوي الكاجو على الزنك والنحاس اللذين يعززان من إنتاج الكولاجين في الجسم.
الطماطم:
أحد مصادر فيتامين "ج" ويسهم تناول ثمرة من الطماطم يوميًا في مد الجسم بنحو 30% من فيتامين "ج" المهم لإنتاج الكولاجين، كما تحتوي على مادة الليكوبين التي تعد أحد مضادات الأكسدة الفعالة للحفاظ على صحة الجلد.
التقليل من تناول السكر والكربوهيدرات المكررة:
هذه الأطعمة تتسبب في حدوث الالتهابات وفقدان الكولاجين

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