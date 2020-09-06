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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

دور النشر تدعم الأعمال الأدبية الفائزة بالمسابقات المحلية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:36 ص
المسابقات الأدبية
المسابقات الأدبية المحلية
حسام الضمراني
طباعة
تلعب بعض دور النشر الخاصة والعامة دورًَا في دعم الأعمال الأدبية الفائزة بالمسابقات الأدبية المحلية داخل مصر، حيث تتولى طباعة العمل الفائز في مسابقات مثل: خيري شلبي، وحلمي سالم في الشعر عن منتدى الشعر المصري، والمسابقة الأدبية المركزية؛ وغيرها من المسابقات الأدبية التي انتشرت بشكل كبير مؤخرًا، نرصدها في السطور التالية:

_ "الأدهم" تطبع الديوان الفائزة بجائزة حلمي سالم للشعر

أعلنت دار الأدهم للنشر بالقاهرة عن طباعتها ديوان "أكلنا من شجرته المفضلة" للشاعرة رضا أحمد، الفائز بجائزة حلمي سالم للشعر الجديد، في دورتها الأولى بـ"منتدى الشعر المصري"، كما حصلت الشاعرة على شيك بمبلغ خمسة آلاف جنيه.

واقتصرت هذه الدورة على الشعراء دون الأربعين، وهو الأمر الذى أثر بشكل سلبي على أعداد المتقدمين للجائزة، لذلك قرر مجلس الأمناء، بالاتفاق مع إدارة المنتدى، أن تتاح الفرصة للشعراء من جميع الأعمار فى الدورات القادمة.

وأجرت لجنة التحكيم المزيد من المداولات حول نتيجة الجائزة وانتهت إلى أحقية ديوان "أكلنا من شجرته المفضلة" للشاعرة رضا أحمد، وقد أشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن الديوان الفائز يمتاز بلغة رصينة جزلة غير معتادة فى لغة قصيدة النثر التي تكتب الآن، وعبر هذه اللغة يمكنك أن تضع يدك على ملامح عدة أبرزها تضافر المفردات التي تنتمي إلى حقول المعرفة الثقافية بحمولاتها المختلفة مع المفردات المعتادة في التداول اليومي، على نحو يفتح النص على أفق حوارى ممتد، لا يتحقق عبر اللغة بذاتها وإنما عبر قدرتها على الترميز الكثيف الذي هو جزء من رؤية هذه النصوص بشكل عام.

_ بتانة تطبع العمل الروائي الفائز بجائزة خيري شلبي

أعلن الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة بتانة للنشر، أنه من المقرر أن تقوم مؤسسة بتانة بطباعة العمل الفائز بعد الشراكة التي تمت بينها وبين جائزة خيرى شلبى للعمل الروائي الأول، والمقرر إعلانه يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة في دورتها الأولى، في مقر مؤسسة بتانة للنشر والتوزيع.

وقامت لجنة التحكيم المشكلة من الروائيين الكبار: محمود الورداني وإبراهيم عبد المجيد وطارق إمام باختيار الفائز من بين ثلاثة أعمال روائية وصلت فى وقت سابق إلى القائمة القصيرة وهى مناهل لندى احمد على (الإسماعيلية) وجموح مبكر لعبد الله أسامة (الدقهلية) والساعة بعد الصفر لرانيا اللبودى (البحيرة).

جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول أطلقتها أسرة الأديب الراحل بداية 2020، ومن المقرر افتتاح كل دورة في 31 من يناير تزامنًا مع ذكرى ميلاد خيري شلبي وإعلان الفائز في 9 سبتمبر تزامنًا مع ذكرى رحيله، وقد أعلن عن شروطها وقتها لتشمل أن يكون المتقدم مصرى الجنسية وألا يكون قد تجاوز الأربعين وألا يكون قد سبق له النشر من قبل.

_"قصور الثقافة" تطبع أعمال المسابقة الأدبية المركزية

كما تتولى الهيئة العامة لقصور الثقافة كل عام طباعة الأعمال الأدبية الفائزة في فروع المسابقة الأدبية المركزية فى شتى المجالات الثقافية، وتتناول مجالات المسابقة عدة أصناف منها: الرواية، المجموعة القصصية، ديوان شعر الفصحى، ديوان شعر العامية، الدراسات النقدية، مسرح الطفل".

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