يقدم لكم « الدستور » موعد غلق تسجيل الرغبات فى تنسيق المرحلة الثانية، حيث يواصل طلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم فى المرحلة الثانية للعام الراسي 2020/2021.





موعد غلق تسجيل الرغبات فى تنسيق المرحلة الثانية 2020

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غلق الموقع الإلكتروني ومكتب التنسيق بجامعة عين شمس غدًا الأحد من تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة الناجحين بالدور الأول، في السابعة مساء بعد مد الوزارة هذه الفترة لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية، وذلك في إطار حرص الوزارة علي مصلحة أبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكتروني.





بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب الذين حصلوا على زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.



وكان من المقرر أن تنتهي فترة التسجيل بالمرحلة الثانية للتنسيق مساء اليوم السبت، حسبما أعلنها الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أثناء إعلان نتيجة المرحلة الأولي، وكان الحد الأدنى للمرحلة الثانية، على النحو التالي:



أولًا.. الشعب العلمية: ٣١٧ درجة لكلا الشعبتين "علوم ورياضة" بنسبة ٧٧.٤٠%، وذلك لنحو 194448 طالبًا.



ثانيًا.. الشعبة الأدبية: 278 درجة أي بنسبة 67.80%، وذلك لنحو 60064 طالبًا.