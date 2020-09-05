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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة لـ 238 درجة بالوادي الجديد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:17 م
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محمد مهدي
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قرر محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم السبت، النزول بالحد الأدنى لمجموع تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام "المرحلة الثالثة" لـ ٢٣٨ درجة على مستوى المحافظة، وذلك فى الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية لطلبة وطالبات الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي.

وأكد مدير تعليم الوادى الجديد الدكتور جمال حسن، أن موافقة المحافظ على تنسيق المرحلة الثالثة كانت لأسباب تتعلق بإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام، وتحقيق رغباتهم حرصا على مصلحة الطلاب والمنظومة التعليمية.

وأوضح حسن أن الفرصة متاحة أمام جميع الطلاب بمختلف المدارس الثانوية بالمحافظة باستثناء مدرستي السادات الثانوية العسكرية بالخارجة والشهيد أحمد المنسي بمركز الداخلة، على أن تكون مدة التقديم ٥ أيام من تاريخ الإعلان.

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