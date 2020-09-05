101 وفاة و46 مصابًا في سيول السودان

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات منذ بداية فصل الخريف لعام ٢٠٢٠، إلى ١٠١ وفاة، و٤٦ مصابا.وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني، اليوم السبت، أن ٢٤ ألفا و٥٨٢ منزلا، انهارت بشكل كلي، فيما أنهار بشكل جزئي ٤٠ ألفا و٤١٥ منزلا، وأشار التقرير إلى تضرر ١٧٩ مرفقا، و٣٥٤ متجرا ومخزنا، ونفوق ٥٤٨٢ رأس ماشية.وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها ولايات الخرطوم، وشمال كردفان (جنوب العاصمة)، والجزيرة (وسط السودان).