«مونديال اليد مصر 2021».. 7 معلومات عن تميمة حورس

شهد حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021، المقام حاليا تحت سفح الأهرامات، الإعلان عن تميمة البطولة، حيث أعلن الفنان خالد النبوي عن تميمة الكأس، وهي تميمة الإله حورس.وفي هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن تميمة الإله حورس في سياق السطور التالية:-- أول ظهور لتمائم الأوجات كان في أواخر عهد الدولة القديمة، واستمر إنتاجها حتى العصر الروماني.- هذه التميمة كانت تستخدم للوقاية.- حورس الأكبر، هو الصقر السماوي وإله الخلق الأعظم، والتي كانت عينه اليمنى الشمس واليسرى القمر.- وفقًا لأسطورة أوزيريس، فقد أعطى حورس هذه العين بعد شفائها لأبيه الميت، ومن شدة قوتها كتميمة أعادت له الحياة من جديد.- تستخدم التميمة للحماية من الحسد ومن الأرواح الشريرة ومن الحيوانات الضارة ومن المرض.- تعبر التميمة عن القوة الملكية المستمدة من الإله حورس.- كانت بمثابة رمز للإشارة إلى الاستقرار الكوني والدولي في عهد الفراعنة.يذكر أن مباريات البطولة تقام فى 4 صالات، الأولى الصالة الكبرى باستاد القاهرة وتتسع لـ22 ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها لـ5500 متفرج وبرج العرب بسعة 3 آلاف متفرج، وأخيرا الصالة الجديدة بـ6 أكتوبر التى تستوعب 4500 متفرج.