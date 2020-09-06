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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت الأحد 6 سبتمبر 2020

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:15 ص
برج الحوت
برج الحوت
سلمى بدر
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قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد الموافق 6 سبتمبر، وفيما يخص برج الحوت قالت:

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن وضع مهني يخصك، وتقنع بعض الزملاء بأفكارك وتوجّهاتك وتتوصل إلى حلول وتسويات.

عاطفيًا: تخطّط منذ مدة لإيجاد شيء جديد يلون حياتك العاطفية الرتيبة ويكسبها التشويق والمتعة.

صحيًا: لا تكثر من شرب المياه الغازية في أثناء تناول الطعام، فهي تسبب لك آلامًا بالمعدة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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