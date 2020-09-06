حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 6 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد الموافق 6 سبتمبر، وفيما يخص برج الميزان قالت:مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن عقار أو عن عملية شرائية أو عملية بيع تفكر فيها أو تتممها، وتطالب بمستحقات لم تدفع لك.عاطفيًا: علاقتك بالحبيب جيّدة ومستقرّة وكما تشتهي أن تكون، وهذا الأمر يساعدك كثيرًا على تخطي مشاكلك.صحيًا: قد تنعكس أوضاعك المضطربة في العمل وخارجه على صحتك ونفسيتك، وتجعلك متوتر الأعصاب مضطربًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.