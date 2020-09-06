حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 6 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد الموافق 6 سبتمبر، وفيما يخص برج السرطان قالت:مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن وضع شخصي لأحد الزملاء، تعتني به عن كثب وتكون الملجأ والملاذ له ويكون بقية الزملاء قربك.عاطفيًا: قد تجد أحيانًا أنّ الشريك يعتمد عليك كثيرًا، لذا، يستحسن أن تكون على مستوى طموحاته وخصوصًا أنك تملك الإمكانات.صحيًا: قد تشعر بالتعب أو بتراجع قدرتك على ممارسة أي نشاط، راجع طبيبك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.