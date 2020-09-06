حظك اليوم.. برج الثور الأحد 6 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد الموافق 6 سبتمبر، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: تسوي هذا اليوم بعض الأمور العالقة على طريق اتصالاتك، وتبدو متحمسًا أكثر من العادة، ويبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة.. وتقدم على عملية بيع أو شراء أو على استثمار عقاري.عاطفيًا: يطلب منك الشريك الابتعاد عنه بعض الوقت لإعادة التفكير في مستقبل العلاقة بينكما.صحيًا: عليك ممارسة بعض تمارين اليوغا حتى تريح ذهنك وتريح أعصابك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.