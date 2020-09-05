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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

إنجى المقدم بجمبسوت أبيض فى قرعة مونديال اليد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:55 م
إنجى المقدم في قرعة
إنجى المقدم في قرعة مونديال اليد
غادة موسى
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أبهرت إنجى المقدم معجبيها بإطلالة بيضاء في تقديم حفل قرعة مونديال اليد، المنعقدة حاليا، تحت سفح الأهرامات، مع الإعلامية جاسمين طه، والممثل خالد النبوي.

وظهرت إنجى بجمبسوت أبيض فضفاض، ويوجد به ذيل طويل، بمكياج هادئ، أما تسريحة شعرها فكانت انسيابية للغاية.

وتحرص إنجي المقدم على مشاركة إطلالتها مع الجمهور، فهي تتميز بارتداء الملابس على أحدث صيحات الموضة وتختار الألوان المناسبة لها وتعتمد على الظهور باللمسات الجمالية التي تبرز جمال ملامحها، وخاصة أحمر الشفاه والكحل والأيلاينر، فهى تهدف إلى الوصول إلى المثالية فى كل الأوقات، وتعتمد على خفة دمها وملامحها المقبولة لدى الناس.

يشهد الحفل، حضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بالإضافة إلى 17 وزيرا، وهشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى مندوبي 29 دولة، وممثل مصر، البلد المضيف، على أن يتحدد اسما الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.

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