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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

قيادي منشق: إبراهيم منير مسار انتقاد و«ندل» مع مساجين الإخوان

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:01 م
إبراهيم منير
إبراهيم منير
عائشة حسن
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قال طارق البشبيشي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية والقيادي الإخواني المنشق، إن التنظيم يعيش حالة من التفكك والتشرد نتيجة الضربات المتلاحقة التي يتلقاها من الحكومة المصرية، التي تجاوزت حدود الدولة وباتت مجابهة هذا التنظيم في الإقليم بأكمله.

ولفت «البشبيشي» في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إلى أن هناك حالة من عدم الرضا على أداء «عواجيز الجماعة» في إشارة إلى إبراهيم منير، موضحا أن شباب الجماعة يحملونهم نتيجة الفشل والتراجع والتشريد الذي تعرضت له الجماعة على مدار الفترات الماضية.

وتابع: «إبراهيم منير كان مسار انتقاد نتيجة تلفظه بألفاظ مهينة للمسجونين، وتعامل بندالة شديدة وتهكم على المسجونين من الإخوان، واعترف بنفسه على إحدى القنوات الإرهابية بأنه كان يبلغ على الإخوان الذين لا يخضعون لقواعد وأحكام الجماعة، مما أفقد شعبيته بين صفوف التنظيم، وأصبح يمثل كارت مكرر لهم وشخص غير محبوب ويعمل بدرجة رتيبة لا تتماشى مع الفترة الحالية التي يلملم فيها شباب التنظيم أشلاءه، ويحاول حماية ذاته من كم الضربات المتلاحقة التي يتلاقها على مختلف الأصعدة».

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