مدبولي من حفل قرعة العالم لليد: اليوم نلتقي بكم في أكبر الأحداث الرياضية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، فعاليات حفل إجراء قرعة بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد، التى تستضيف مصر نسختها الـ 27، وتقام خلال الفترة من 14 إلى 31 من شهر يناير المقبل، وذلك بمشاركة 32 دولة، لأول مرة فى تاريخ بطولة العالم لليد.وشارك فى حضور الحفل الذى أقيم تحت سفح الأهرامات بالجيزة، وتابعه محبو ومشجعو كرة اليد على مستوى العالم، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والوزراء أعضاء اللجنة العليا للبطولة، بالإضافة إلى الدكتور حسن مصطفي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة، والمهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وأعضاء مجلس الإدارة، ولفيف من كبار الشخصيات، وممثلي ٢٩ دولة.. بالإضافة إلى مصر الدولة المضيف للبطولة، على أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.وفى مستهل كلمته نقل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكافة المشاركين فى حفل إجراء قرعة بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد، والمتابعين له من مختلف دول العالم عبر وسائل الإعلام، وتمنياته بالتوفيق والنجاح لهذا الحدث الرياضى العظيم.ورحب رئيس الوزراء بالحضور والمشاركين فى الاحتفالية على أرض الكنانة مصر مهد الحضارة والتاريخ المشرف والعريق ومن منطقة الأهرامات، أحد أهم وأعظم الشواهد على عظمة الحضارة الإنسانية، كما رحب بجماهير الرياضة المصرية والعالمية المتابعين لفعاليات هذا الحدث المهم عبر وسائل الإعلام المختلفة، متمنيا التوفيق والنجاح للبطولة، وطيب الإقامة فى بلدهم الثانى مصر.وتابع رئيس الوزراء: إنه لمن دواعى الفخر والاعتزاز أن نلتقى بهذا الحشد الكريم على أرض مصر؛ للمشاركة فى حفل إجراء قرعة بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد التى تستضيفها مصر فى يناير 2021، مؤكدا أنه رغم العديد من التحديات التى يواجهها العالم حاليا على كافة الأصعدة، إلا أن الرياضة تظل دائما واحدة من أهم الآليات والقوى الناعمة، القادرة على نشر السلام والمحبة بين الشعوب، مضيفا أن الجميع يدرك كم كان للأحداث الرياضة، وخاصة الدولية منها، اليد الطولى والباع الكبير فى إذابة العديد من الخلافات وتقارب الثقافات وتلاقى الحضارات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمنتخبات الوطنية، حينها ترتفع وتلتقى الرايات الوطنية، وينضوى تحتها كل ما دون ذلك.وأضاف رئيس الوزراء: اليوم نتلقى بكم فى واحدة من أكبر الأحداث الرياضية التى يترقبها العالم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن النسخة الـ 27 من بطولة العالم لكرة اليد تعد هى المرة الأولى فى تاريخ البطولة التى يشارك ضمن منافساتها 32 منتخبا من مختلف دول العالم، فضلا عن ظروف وملابسات استضافة البطولة فى ظل التحديات والجهود الدولية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذى يمثل تحديا أمام المنظومة الرياضية المصرية والدولية.وأشار رئيس الوزراء إلى أن أوجه الإعجاز والإنجاز المتتالية التى تشهدها الدولة المصرية فى شتى مجالات البناء والتنمية خلال الفترة الحالية، يجعلنا نرى ما نحن بصدده اليوم امتدادا طبيعيا لما آلت إليه الدولة المصرية العصرية الحديثة تحت القيادة الحكيمة والواعية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منوها إلى أنه بذلك تتضح الجهود التى تبذلها الدولة على كافة الأصعدة الخارجية والداخلية، الرسالة التى تحرص القيادة السياسية على بثها وغرس جذورها بين شعوب العالم، مفادها أن السلام الاجتماعى والتواصل الحضارى والتكامل الانسانى هو السبيل الوحيد أمام جميع الشعوب للعيش فى سلام وأمان ورخاء، وهو الأمل أمام أبنائنا وشبابنا لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم وهو الأثر الذى يجب أن نتركه للجيل الحالى والأجيال القادمة، واثقين فى توفيق الله سبحانه عز وجل، وعازمين تحت قيادة ودعم من كافة أطياف الدولة المصرية أن تكون هذه البطولة ومن خلال تضافر جهود جميع المشاركين، لتكون هذه البطولة نموذجا فريدا ومرجعية للكثير من الاشقاء والاصدقاء من جميع دول العالم فى شتى تفاصيلها التنظيمية والادارية، متمنيا النجاح والتوفيق فى خروج البطولة بالشكل الذى يليق بسمعة مصر وريادتها العالمية، وطيب الاقامة لجميع المشاركين، والاستمتاع بالمنافسات لجماهير الرياضة العالمية.ومن جانبه، أشار الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة إلى أن بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد في نسختها الـ ٢٧، التي تنظمها مصر منفردة تُعد هي الأقوى بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بزيادة عدد الدول المشاركة في النسخة الحالية من ٢٤ دولة إلى ٣٢ دولة منها ١٧ دولة من أوروبا القارة الأقوى في عالم اللعبة، حيث لم تخرج الكأس الذهبية من القارة العجوز منذ إنطلاق البطولة خلال العقود الستة الماضية، مضيفًا أن مباريات البطولة ستقام في ٤ صالات، الأولى الصالة الكبري باستاد القاهرة، وتتسع لنحو ٢٢ ألف متفرجًا، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة التى تتسع مدرجاتها لـ ٥٥٠٠ متفرج، إلى جانب صالة برج العرب بسعة 3 آلاف متفرج، وأخيرًا الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر التي تستوعب ٤٥٠٠ متفرج.وأضاف وزير الشباب أن الاتحاد الدولي لكرة اليد قرر إسناد بطولات العالم للرجال إلى دولتين أو 3 مثل نسخة العام الماضي التي أقيمت بألمانيا والدنمارك وحصلت مصر فيها على المركز الثامن بين أفضل منتخبات في العالم لكن هذه النسخة تنظمها مصر منفردة وهي مسؤولية كبيرة تقع علي عاتق الرياضة المصرية، وهو ما يُعد شرفا كبيرا لن تحصل عليه دولة أخري في العالم خلال النسخ المقبلة.من جانبه، قدم الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، الشكر للدولة والحكومة المصرية، التى أصرت على إقامة البطولة فى ظل هذه التحديات والظروف التى تواجه العالم أجمع، مؤكدا أن ذلك يعطى رسالة قوية بقدرة مصر على تنظيم مثل هذه الأحداث والبطولات العالمية فى ظل تحدى جائحة كورونا، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة كافة المشاركين فى البطولة.وأعلن الدكتور حسن مصطفى خلال كلمته عن نية رئيس اللجنة الأولمبية الدولية حضور فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد، وهو ما يعد خبرا سعيدا.هذا وقد شهد الحفل، تقديم الموسيقار عمر خيرت عددا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي نالت إعجاب جمهور الحاضرين.