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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كيم كاردشيان توسع إمبراطوريتها بالسلع المنزلية لمنافسة مارثا ستيوارت

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:53 م
كيم كاردشيان
كيم كاردشيان
منة سالم
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تخطط نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، لتوسيع إمبراطوريتها التجارية بالسلع المنزلية لتنافس أهم سيدات أعمال الولايات المتحدة مارثا ستيوارت.

وحسبما أفاد موقع TMZ من المقرر أن تطلق كيم كاردشيان علي مجموعتها الجديدة لقب KKW home وتختص بصناعة الزيوت المعطرة إلى أطباق الصابون، وستائر الحمام إلى البطانيات، لتلبي احتياجات كل منزل.

لم تتحدث كيم علنًا عن خططها على ملفاتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي لكنها تسعي لتملأ منتجاتها المنازل من غرف نومهم إلى الحمامات.

يشار إلى أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان ويست، تمتلك علامة تجارية تجميلية تسمى «KKW Beauty» وتعتبر مجرد واحدة من مشاريع كاردشيان، كما تمتلك خطا لإنتاج العطور والملابس.

وتقدم العلامة التجارية «KKW Beauty» منتجات تجميلية مماثلة للعلامة التجارية التى تمتلكها شقيقتها كايلى، وغالبًا ما يتعاون الاثنان مع منتجات «KKW x Kylie» ذات الإصدار المحدود.

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