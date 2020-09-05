حمدي طلبة يطالب ببناء قصر ثقافة في بني مزار

كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم وعلاء عبدالعزيز رئيس مهرجان المسرح التجريبي عددا من المسرحيين الذي أفنوا عمرهم في خدمة المسرح المصري ضمن فعالية يوم المسرح المصري.وكان ضمن المكرمين المخرج المسرحي القدير حمدي طلبة الذي قدم عددا كبيرا من العروض الهامة في قصور الثقافة والنوادي الحماهيرية، وصعد علي خشبة المسرح ليتسلم تكريمه وأعرب عن سعادته الشديدة بهذا التكريم وطالب وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ببناء قصر ثقافة بني مزار خاصة ان الأرض الخاصة به متواجدة وجاهزة للبناء.