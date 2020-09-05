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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي زفتى يطالبون بعدم نقل الوحدة الفيروسية.. و«صحة الغربية» تنفي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:34 م
الوحدة الفيروسية
الوحدة الفيروسية زفتى
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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فوجئ أهالي مركز ومدينة زفتى بالغربية بإبلاغهم من إدارة مستشفى حميات زفتى بصدور قرار بغلق وحدة علاج الفيروسات الكبدية بدءًا من أول سبتمبر الجاري، دون سابق إنذار، على أن يتم تحويل المترددين على الوحدة التابعة لمستشفى حميات طنطا، وهو ما اعتبره الأهالي والمتابعون ضغطا على المرضى، وتحميلهم وذويهم أعباء ومن قبلها تعريض حياتهم للخطر.

الوحدة الموجودة داخل مستشفى حميات زفتى أنشئت مع مبادرة الرئيس 100 مليون صحة لعلاج فيروس C والتي أكدت إدارة المستشفى لـ"الدستور"، أن جميعها كانت بمجهودات خاصة من إدارة وأعضاء المستشفى والمتبرعين من أهالي المدينة، وأن وزارة الصحة لم تتحمل إلاّ القليل في دعم هذه الوحدة، وعالجت نحو 7 آلاف مريض فيروس C وتتابعهم، حتى الآن، من حيث تليف الكبد وأورام الكبد، وهي إحدى أهم الوحدات في المحافظة لعلاج أمراض الكبد.

وقال حمدي أحمد، أحد المرضى، إن الوحدة بدأت في متابعة وعلاج فيروس B مع ملاحظة أن المريض بفيروس B لا يتعافى نهائيًا، مع ضرورة المتابعة مدى الحياة ونقل الوحدة يعني الحكم علينا بالإعدام فمن منا كمرضى سيسَتطيع السفر لطنطا، في ظل ضعف إمكانيات النادي وعدم توافر وسيلة مواصلات مريحة وطريق طنطا زفتي يُطلق عليه طريق الموت نظرًا لكثرة الحوادث ونحن لن نتحمل أي حوادث، وكذلك مستشفى حميات طنطا مزدحمة جدًا ونحن الانتظار لنا عذاب.

أضاف "نعاني من التأخير في علاج ومتابعة فيروس B بسبب عدم إصدار قرارات نفقة الدولة الخاصة بالمرضى لعدم انعقاد المجالس المتخصصة بالوزارة، نظرًا لتفشّي وباء كورونا وبدلًا من أن تعود الحياة ونحصل على حقوقنا قامت مديرية الصحة بالغربية بعقابنا بدلًا من أن ترحمنا.

وأكد حسين أحمد، مدرس من مدينة السنطة، أن الوحدة التي تخدم أهالي زفتى والسّنطة وميت غمر سيتم إغلاقها وتحويل المرضى لحميّات طنطا دون مراعاة لمرضهم وسنهم وحالتهم المادية وتكدس الحالات بمكان واحد مركزي على مستوى المحافظة.

من ناحيته، نفى الدكتور هشام شيحة، مدير عام المستشفيات بمديرية الصحة بالغربية، ما تردد عن إغلاق الوحدة الفيروسية لعلاج ومتابعة مرضى فيروسات الكبد بمستشفى حميات زفتى، مؤكدًا أن كل ما يُقال هو مجرد تكهنات ولم تصل للمديرية بشأن وحدة الفيروسات بمستشفى حميات زفتى.

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