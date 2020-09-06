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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 6 سبتمبر 2020

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:45 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
سلمى بدر
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم، الأحد 6-9-2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تعرف طريق النجاح جيدًا وتملك السحر الكافي لتحقيق أهدافك بسرعة.
عاطفيًا: يتردّد الشريك في قبول ما تعرضه عليه من اقتراحات تتعلق بتحسين العلاقة، على الرغم من تنازلاتك الكثيرة.
صحيًا: تحصد ما زرعته على الصعيد الصحي، جسم رشيق، نشاط غير معتاد ونفسية مرتاحة.

الثور
مهنيًا: تسوي هذا اليوم بعض الأمور العالقة على طريق اتصالاتك، وتبدو متحمسًا أكثر من العادة، ويبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة، وتقدم على عملية بيع أو شراء أو على استثمار عقاري.
عاطفيًا: يطلب منك الشريك الابتعاد عنه بعض الوقت لإعادة التفكير في مستقبل العلاقة بينكما.
صحيًا: عليك ممارسة بعض تمارين اليوجا حتى تريح ذهنك وترخي أعصابك.

الجوزاء
مهنيًا: يوم متقلب يزيد الطين بلة ويشعر بالاستقرار أو بالعجز ويغمرك بالقلق وتضطر إلى إلغاء مواعيد لمعالجة أمر طارئ.
عاطفيًا: تشعر بأن للحبيب تأثيرًا كبيرًا فيك، وأن حياتك قد تبدلت كليًا منذ لقائك به.
صحيًا: تتخذ قرارًا مع الأصدقاء للانطلاق في رحلة ترفيهية تستمر أسبوعًا، نعم القرار.

السرطان
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن وضع شخصي لأحد الزملاء، تعتني به عن كثب وتكون الملجأ والملاذ له ويكون بقية الزملاء قربك.
عاطفيًا: قد تجد أحيانًا أنّ الشريك يعتمد عليك كثيرًا، لذا، يستحسن أن تكون على مستوى طموحاته وخصوصًا أنك تملك الإمكانات.
صحيًا: قد تشعر بالتعب أو بتراجع قدرتك على ممارسة أي نشاط، راجع طبيبك.

الأسد
مهنيًا: يبشرك هذا اليوم بخبر مناسب يتعلق ربما بأحد الزملاء أو الأشخاص المقربين ويشير إلى عملية شراء ناجحة.
عاطفيًا: تتحقق آمال كثيرة لكن لا بد من أن تتنازل قليلًا عن بعض الحقوق التي هي من حق الشريك.
صحيًا: تتعدد الأنشطة المفيدة، ولا سيما إذا مارستها مع بعض الأصدقاء، فقد تشعر بمتعة كبيرة.

العذراء
مهنيًا: عوامل إيجابية وبنّاءة على الصعيد المهني، تترافق مع مستحقاتك المالية المحقة وتحقيق أهدافك.
عاطفيًا: الحب طريقك إلى النجاح والسعادة، لا تغلق قلبك أمام التجارب الجديدة والمميزة.
صحيًا: الابتعاد عن ممارسة هواياتك من مشي وسباحة وركض خفيف يسبب لك الإزعاج، عد إلى سابق عهدك.

الميزان
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن عقار أو عن عملية شرائية أو عملية بيع تفكر فيها أو تتممها، وتطالب بمستحقات لم تدفع لك.
عاطفيًا: علاقتك بالحبيب جيّدة ومستقرّة وكما تشتهي أن تكون، وهذا الأمر يساعدك كثيرًا على تخطي مشاكلك.
صحيًا: قد تنعكس أوضاعك المضطربة في العمل وخارجه على صحتك ونفسيتك، وتجعلك متوتر الأعصاب مضطربًا.

العقرب
مهنيًا: يعرقل هذا اليوم بعض الخطوات ويزعج مساعيك، لكنّ ذلك لن يكون أكثر من تنبيه لتستوعب الأمور بجدية يشوش عليك الحقائق ويجعلك عاجزًا عن فهم ما يجري.
عاطفيًا: عشقك الكبير للشريك يجعلك تتخلّى عن الأشياء التي تحبها للبقاء إلى جانبه.
صحيًا: تراودك فكرة التخلص من الوزن الزائد، لكن إرادتك الضعيفة تحول دون التنفيذ.

القوس
مهنيًا: يزودك هذا اليوم معلومات مهمة وأخبارًا جيدة توحي لك بأفكار غنية وبنّاءة.
عاطفيًا: تتبدّل طباع الشريك سريعًا، وهذا لن يروقك، فحاول أن تفهم الدوافع حتى تتمكن من المعالجة قبل فوات الأوان.
صحيًا: لا توفّر أي معالجة بعد الإصابة بالمرض، والتزم التعليمات والإرشادات التي يصفها لك الطبيب المعالج.

الجدي
مهنيًا: تعيش يوما مناسبا يجذب اليك المشاريع الجيدة، ويشير إلى قدرات خلاقة توظفها في المكان المناسب.
عاطفيًا: تكثر النقاشات بينك وبين الشريك، لكن ذلك لن يقود إلى خلاف بينكما إلى التفاهم على كثير من الأمور.
صحيًا: ابتعد عن الأجواء السلبية التي قد تهدد سلامتك، وانتقل إلى مكان تشعر فيه بالراحة.

الدلو
مهنيًا: تعيش يوما متقلبا يجعلك مستاءً من بعض الإجراءات الإدارية، أو يشير إلى صدام مع أحدهم أو إلى سوء تفاهم.
عاطفيًا: لقاء رومانسي مفاجئ مع الشريك يغمرك بالسعادة وينسيك همومك ومشاكلك معه.
صحيًا: كن حريصًا على شرب الكثير من المياه يوميًا، فهذا أفضل لصحة كليتيك.

الحوت
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن وضع منهي يخصك، وتقنع بعض الزملاء بأفكارك وتوجّهاتك وتتوصل إلى حلول وتسويات.
عاطفيًا: تخطّط منذ مدة لإيجاد شيء جديد يلون حياتك العاطفية الرتيبة ويكسبها التشويق والمتعة.
صحيًا: لا تكثر من شرب المياه الغازية في أثناء تناول الطعام، فهي تسبب لك آلامًا في المعدة.

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