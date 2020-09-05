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السبت 05 سبتمبر 2020 الموافق 17 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الألعاب النارية تضيء الأهرامات في حفل قرعة مونديال اليد 2021 (صور)
السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:48 م
حفل قرعة مونديال اليد
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