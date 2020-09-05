فقرة راقصة على أنغام أم كلثوم في حفل قرعة مونديال كرة اليد (صور)

قدمت اللجنة المنظمة ل حفل قرعة مونديال كرة اليد المقام تحت سفح الأهرمات، فقرة راقصة على أنغام أغاني الفنانة الراحلة أم كلثوم .وأشاد الحضور في حفل قرعة مونديال كرة اليد بالأداء المبهر والتنظيم الرائع للحفل، في المنطقة التاريخية.وبدأت مراسم حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد، في تمام السابعة مساء اليوم السبت، تحت سفح الأهرامات.