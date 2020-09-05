فيديوهات لطمأنة أولياء الأمور فى العام الدراسى الجديد

كشف مصدر عن أن خطة العام الدراسى الجديد «٢٠٢٠/٢٠٢١»، التى سيعلنها الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، الثلاثاء المقبل، تتضمن فيديوهات لتوضيح طرق التدريس فى المرحلة الثانوية، لطمأنة أولياء الأمور، بعد قرار منع طباعة الكتب المدرسية، فى أول سابقة من نوعها.

وأوضح المصدر، لـ«الدستور»، أن تلك الفيديوهات ستكشف عن طرق دخول وخروج التلاميذ من المدارس، والأدوار المخصصة لكل معلم، وستوضح الإجراءات التى جرى اتخاذها لحماية جميع أطراف العملية التعليمية من عدوى فيروس كورونا.

