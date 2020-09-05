أحمد الأحمر: هدف مصر إسعاد الجماهير في مونديال كرة اليد

أكد أحمد الأحمر، نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري لكرة اليد، أن هدف بلاده في بطولة العالم، هو إسعاد المصريين في البطولة التي تقام في مصر خلال الفترة بين 13 إلى 31 يناير المقبل.وقال «الأحمر» في تصريحات على هامش حفل قرعة البطولة عبر قناة «أون تايم سبورت»: «أنا سعيد بالأجواء ومقابلة العديد من نجوم اللعبة، وأعتقد أن المنتخب الوطني سيبذل قصارى جهده لإسعاد الجماهير».وأضاف نجم الزمالك: «لا نفكر في المجموعة التي سنقع فيها، لأننا نتوقع مواجهات صعبة، وهدفنا تحقيق أداء ونتائج تليق بكرة اليد المصرية».