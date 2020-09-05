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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بحضور وزيرة الثقافة.. بدء احتفالية يوم المسرح المصري

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:06 م
احتفالية يوم المسرح
احتفالية يوم المسرح المصري
أمير محمد خالد - محمود عبدالناصر
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بدأت منذ قليل، احتفالية يوم المسرح المصري الذي تقام على هامش فعاليات مهرجان المسرح التجريبي في دورته الـ٢٧ التي تختتم يوم ١١ سبتمبر، وحضر عدد من الفنانين الاحتفالية على رأسهم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وصبري فواز، ولقاء سويدان، ونرمين زعزع واوتاكا وطه خليفة وإيهاب فهمي والمخرج ياسر صادق.

وبدأت الفعالية بعرض يلخص تاريخ المسرح المصري يشارك في بطولته الفنان ميدو عادل وعدد من الفنانين الشباب، وهو عرض غنائي استعراضي يلخص تاريخ المسرح منذ انطلاقه ونشأته، ومن إخراج ناصر عبدالمنعم.

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