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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

12 وفاة و1120 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:34 م
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، أنها سجلت 1120 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال آخر 24 ساعة، منها 439 حالة خطيرة.

وذكرت الوزارة في بيانها الذي أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أنها سجلت 12 حالة وفاة لتبلغ الحصيلة الإجمالية 1007 حالة.

يُشار إلى أن إجمالي عدد إصابات كورونا في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء قد بلغ 128 ألفا و768 حالة، من بينهم 26 ألفا و283 في حالة نشطة.

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