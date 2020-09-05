مصطفى مدبولي: عازمون على خروج «مونديال اليد» بشكل فريد

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و17 وزيراً أعضاء اللجنة العليا لبطولة العالم لليد مصر 2021 ، مساء اليوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2020 ، مراسم سحب قرعة النسخة 27 للبطولة ، تحت سفح الأهرامات، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13-31 يناير 2021 المقبل ، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعدد من السادة المحافظين والسفراء ممثلي الدول بجانب مسئولي الاتحاد الدولي والمصري والمنتخبات المشاركة، ومجموعة من لاعبي منتخب مصر الوطني لكرة اليد .



